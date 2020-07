Juve, i convocati per il Milan: la decisione finale di Sarri su Chiellini e Alex Sandro (Di martedì 7 luglio 2020) Sono 22 i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di questa sera della Juventus a San Siro contro il Milan. Una sfida importante che potrebbe diventare molto importante in chiave campionato, soprattutto per i bianconeri. Maurizio Sarri è stato costretto a rinunciare agli squalificati Matthijs de Ligt e Paulo Dybala (erano diffidati e sono stati entrambi sanzionati con il giallo nel corso dell'ultima sfida di campionato, il derby contro il Torino). Assenti anche i lungodegenti Khedira e... Leggi su 90min

gentium99 : @FabDellaValle @Gazzetta_it Milan Juve convocati solo le merde - cmdotcom : Convocati #Milan : #Calhanoglu è recuperato, ci sarà con la #Juve #Pioli #MilanJuve - MilanWorldForum : I convocati di Pioli per Milan Juve -) - Moixus1970 : RT @tuttosport: #Juve, #AlexSandro e #Chiellini convocati per il #Milan - juve_grecchi : RT @juventusfc: #MilanJuve ???? I convocati bianconeri in partenza per Milano! #FinoAllaFine -