Immobile: “Il sogno scudetto resta, ma non deve essere un’ossessione” (Di martedì 7 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport, Ciro Immobile, bomber della Lazio, ha commentato la sconfitta odierna contro il Lecce: “Abbiamo sofferto tanto il ritorno in campo dal punto di vista mentale più che fisico. È un momento così che non toglie la stagione straordinaria che abbiamo fatto. Siamo consapevoli di finire nel migliore di modi facendo più punti possibile. Il sogno scudetto rimane lì finché la matematica non ci condanna, non deve essere un’ossessione. Dobbiamo stare tranquilli e ora non lo siamo; c’è da fare mea culpa, prendersi la responsabilità. Oggi non è stata una delle nostre migliori partite, bisogna andare avanti, essere positivi e guardare cosa si può fare di buono. Vedo un po’ di nervosismo perché non riusciamo a fare le cose che facevamo 3 mesi fa. Questo ci toglie ... Leggi su alfredopedulla

