Iliad sbarca sulla rete fissa | accordo per la fibra con Open Fiber

Iliad arriva su rete fissa. La compagnia avanza verso il suo ingresso su rete fissa e firma un accordo strategico con il wholesaler italiano Open Fiber. Iliad, l'operatore telefonico che ha rivoluzionato il mobile in Italia, sigla un accordo con Open Fiber per lo sbarco sulla rete fissa. L'operatore utilizzerà infatti la rete interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all'interno di case e uffici), con cui Open Fiber sta cablando il Paese, per fornire ai suoi clienti la più elevata velocità di connessione in circolazione. Iliad accordo con Open Fiber La partnership strategica con un importante player come Iliad, presente in Italia con una base utenti di oltre 5 milioni e mezzo di persone conquistate in meno di 2 anni dall'ingresso sul mercato e parte di un Gruppo internazionale con vasta ...

