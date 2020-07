Il sindaco di Messina attacca Conte: «Ha fallito, non fa nulla e getta benzina sul fuoco» (Di martedì 7 luglio 2020) «Ci sono dati statistici che dimostrano che questo Governo sta facendo male sui migranti». Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Messina, Cateno De Luca. «Il fallimento è nei numeri. Durante una fase di emergenza sanitaria come quella che viviamo a causa dell’epidemia da Covid-19 gettare benzina sul fuoco è la cosa peggiore che si possa fare». Il sindaco di Messina e l’immigrazione Torna quindi a criticare il Conte bis. questa volta sul fronte delle politiche in tema di immigrazione. Nella città dello Stretto alle prese con altre emergenze – come quella delle baraccopoli con «le famiglie costrette a vivere sotto tetti d’amianto» – non sono stati trasferiti al momento migranti. Ma per il primo cittadino quello delle navi deve diventare «un sistema strutturato e la soluzione ... Leggi su secoloditalia

