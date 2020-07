Il ricorso di Casapound sullo sfratto di via Napoleone III respinto (Di martedì 7 luglio 2020) Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Casapound alla Presidenza della Repubblica per bloccare lo sfratto: è legittimo l’atto con cui l’Agenzia del Demanio ha disposto lo sgombero dello stabile occupato dal gruppo di ultradestra all’Esquilino ormai 17 anni fa. Il provvedimento a questo punto va soltanto sostanziato con un’ultima relazione sull’effettivo utilizzo da parte del Miur del palazzo. Poi via con lo sgombero. Spiega oggi Lorenzo D’Albergo su Repubblica Roma: In ballo c’è anche il risarcimento dei danni subiti dal pubblico erario: il movimento guidato da Gianluca Iannone deve restituire 4.642.363,10 euro. Fino all’ultimo centesimo. La stessa cifra che la Corte dei Conti chiede ai dirigenti del Mef e del Miur che per più di tre lustri non ... Leggi su nextquotidiano

