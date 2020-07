Il ds del Benevento: “Ho letto di Llorente e Younes. Troppi nomi, non facciamo confusione” (Di martedì 7 luglio 2020) Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “È stato qualcosa di incredibile, vincere un campionato così difficile con 7 giornate d’anticipo, è grandioso, è stato fatto qualcosa d’importante, va dato merito a Pippo e ai ragazzi. Inseriremo nel gruppo quelli che sono adatti per questa squadra, dobbiamo stare attenti all’equilibrio che si è creato“. Foggia ha risposto anche ad una domanda sulle voci di mercato che accostano al Benevento Llorente e Younes. “Llorente? Rappresenterebbe il top non solo per il Benevento, un giocatore che ha fatto benissimo ad altissimi livelli, ha fatto una finale di Champions League pochi mesi fa. Un giocatore straordinario. Da qui a dire che viene al Benevento è troppo, ho letto anche di Younes, ... Leggi su ilnapolista

OptaPaolo : 76 - Il #Benevento festeggia la sua seconda promozione in Serie A, dopo quella del 2016/17, grazie a 76 punti conq… - rtl1025 : ?? Il #Benevento è promosso in #SerieA con sette giornate di anticipo sulla fine del campionato di Serie B. La squad… - MA_STAT_A_CAS : RT @100x100Napoli: #Foggia conferma l'interesse del #Benevento per #Llorente - 100x100Napoli : #Foggia conferma l'interesse del #Benevento per #Llorente - napolista : Il ds del Benevento: “Ho letto di Llorente e Younes. Troppi nomi, non facciamo confusione” Pasquale Foggia a Radio… -

Ultime Notizie dalla rete : del Benevento I nerazzurri? Più forti anche del Benevento LA NAZIONE Vertice Mastella – De Luca Leroy Merlin Italia a Benevento

E’ in programma domani alle ore 17.30 presso la sala conferenza del Consorzio Asi di Benevento, in Ponte Valentino, una conferenza stampa del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del presidente de ...

Reddito cittadinanza, Maglione: “Importante l’adesione del Terzo Settore”.

“I percettori del reddito di cittadinanza hanno la possibilità di contribuire a lavori socialmente utili grazie ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), ma spetta ai comuni dell’Ambito B3 partecipar ...

E’ in programma domani alle ore 17.30 presso la sala conferenza del Consorzio Asi di Benevento, in Ponte Valentino, una conferenza stampa del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del presidente de ...“I percettori del reddito di cittadinanza hanno la possibilità di contribuire a lavori socialmente utili grazie ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), ma spetta ai comuni dell’Ambito B3 partecipar ...