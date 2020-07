Gli Aborigeni australiani vivono un dramma senza fine (Di martedì 7 luglio 2020) Diverse migliaia di persone hanno preso parte, nel corso di questo fine settimana, alle manifestazioni del movimento Black Lives Matter svoltesi in numerose città australiane. Le marce si sono svolte ad Adelaide, Brisbane, Darwin, Perth e Sydney I dimostranti hanno urlato a gran voce slogan in difesa dell’uguaglianza razziale ed hanno protestato per le tante … Gli Aborigeni australiani vivono un dramma senza fine InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Gli Aborigeni Scoperta l’Atlantide aborigena: una città sommersa al largo delle coste australiane Il Riformista OCEANIA/AUSTRALIA - La tecnologia a supporto degli aborigeni cattolici contro la “tirannia della distanza”

Così, la Domenica degli Aborigeni e degli Isolani dello Stretto di Torres, celebrata il 5 luglio 2020, quest'anno si è svolta in un ambiente digitale: la Santa Messa, presso la Cattedrale di San ...

Reportage. L'Orissa ritrova la convivenza ma non la via dello sviluppo

Sono passati quasi dodici anni dalla persecuzione anticristiana che impose l’Orissa all’attenzione mondiale, facendone non soltanto il teatro di drammatici eventi che né il tempo né la giustizia hanno ...

