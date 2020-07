Giuntoli contro la Roma: “Non hanno rispettato il protocollo anti-Covid19” (Di martedì 7 luglio 2020) Continuano le polemiche tra Napoli e Roma. Giuntoli: “Non hanno rispettato il protocollo anti-Covid19” ... L'articolo Giuntoli contro la Roma: “Non hanno rispettato il protocollo anti-Covid19” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Raffaele041926 : @dangelosalvato5 @19_Napulitan_26 @coldblackarrow @myownblue @demotivatrice10 @louvreless16 @ccf_16 @LaSoraCamilla_… - _SiGonfiaLaRete : #Giuntoli e la protesta contro la panchina della #Roma - napolista : Il Napoli si rivolgerà a Lega e Figc contro la panchina affollata della Roma Giuntoli si è rivolto a Rocchi e ha se… - 19_Napulitan_26 : @coldblackarrow @giuntoli pare abbia messo mi piace ad un post instagram (credo) che celebrava la vittoria del Milan contro la Lazio - MundoNapoli : Giuntoli: 'Siamo molto interessati a Osimhen, al mister non è andata giù la sconfitta contro l'Atalanta'. -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli contro

Il Napoli attacca la Roma. Cristiano Giuntoli ha contestato ai giallorossi l'inosservanza delle regole previste dal protocollo della Figc. In pratica, è successo che la panchina della Roma è stata occ ...Sul tema si è espresso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che parla così al Corriere dello Sport ... In particolare, i capitolini, già in occasione della gara contro la Sampdoria, hanno parlato ...