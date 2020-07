Ennio Morricone, Quentin Tarantino saluta il Maestro: "Il re è morto" (Di martedì 7 luglio 2020) Quentin Tarantino ha salutato con un tweet Ennio Morricone, vincitore di un Oscar grazie alle musiche composte per The Hateful Eight. Quentin Tarantino ha voluto condividere un messaggio in ricordo di Ennio Morricone, con cui ha collaborato in occasione di The Hateful Eight. Proprio il film, arrivato nelle sale nel 2015, ha permesso all'artista italiano di conquistare un Oscar, dopo una lunga attesa che era stata contraddistinta anche da un premio alla carriera. Il regista ha usato il profilo Twitter del New Beverly Cinemas, di cui è proprietario per pubblicare una foto che li mostra insieme e una semplice frase. Quentin Tarantino ha infatti scritto: "Il re è morto. Lunga vita al re!". Il messaggio ha suscitato qualche perplessità tra i ... Leggi su movieplayer

mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - pictoline : ?? Ciao, Ennio Morricone ?? - SiracusaKetty : RT @OfficialASRoma: 25 brani non sono sufficienti a fotografare la carriera di un genio immortale. Ma bastano per ricordare una colonna s… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Benigni: 'Ennio Morricone ha reso squillante l'Italia nel mondo' #EnnioMorricone -