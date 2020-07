Diasorin, doppietta anti-Covid Vitamina D e nuovi test influenzali (Di martedì 7 luglio 2020) Diasorin in prima fila sul Ftse Mib dopo il lancio del nuovo test per l'individuazione diretta dei ceppi influenzali e del virus respiratorio RSV. Le quotazioni salgono dell'1,5% a 177 euro e sono le migliori tra le big del listino milanese. Prima dell'avvio delle contrattazioni la societa' ha annunciato il lancio del test Simplexa Flu A/B e RSV Direct Gen II con marcatura CE: il test - si legge nella nota - e' in grado di identificare i ceppi influenzali di tipo A e B ed il virus respiratorio sinciziale (RSV) in modo diretto, ossia senza la necessita' di eseguire l'estrazione degli acidi nucleici. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Diasorin in spolvero a Piazza Affari dove nonostante la mattinata incerta degli indici di borsa il titolo del gruppo guidato dal Ceo Carlo Rosa e dal presidente Gustavo Denegri (i due sono anche ...

