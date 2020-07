Coronavirus: “L’immunità di gregge non è raggiungibile”. Lo studio che preoccupa i governi di tutto il mondo (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, secondo uno studio l’immunità di gregge non è raggiungibile L’immunità di gregge non è raggiungibile: lo rivela uno studio, fino a questo momento il più importante mai effettuato su questo argomento, sullo sviluppo degli anticorpi della popolazione in seguito all’epidemia di Coronavirus. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet, è stata condotta in Spagna e non lascia dubbi a interpretazioni: il 95% della popolazione spagnola non ha sviluppato gli anticorpi in seguito all’epidemia di Covid-19. Il risultato preoccupa ovviamente i governi mondiali dal momento che, in caso di seconda ondata del virus, i casi potrebbero rialzarsi in modo progressivo poiché la maggior parte della popolazione mondiale non è immune all’infezione. La Spagna è stato uno dei Paesi europei ... Leggi su tpi

