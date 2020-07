Chiariello: "Insigne riporta il concetto di capitano vero! Fonseca? Mi fa ridere..." (Di martedì 7 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli a Gennaio precipitava in classifica, la Roma aveva 11 punti di vantaggio. Leggi su tuttonapoli

cn1926it : #Chiariello: “Il #Napoli a gennaio precipitava, #Insigne adesso è capitano vero e orgoglioso” - Torrenapoli1 : RT @Torrenapoli1: Napoli - Roma 2-1 Aggancio al 5° posto - Dede21032692 : @EmanueleFire @SpudFNVPN @Chiariello_CS Si ma dai il werder è più forte. Poi comunque non capisco perché si punti a… - Torrenapoli1 : Napoli - Roma 2-1 Aggancio al 5° posto - Chiariello_CS : RT @apetrazzuolo: Non una vittoria semplice, ma il Napoli ha dato dimostrazione di forza. Straordinario Callejon (cosa si aspetta a rinnova… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello Insigne

CalcioNapoli1926.it

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli ... nessun tiro nello specchio della porta da parte della Roma. Insigne riporta il concetto di capitano ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Napoli più forte della Lazi ...