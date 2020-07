Bolsonaro continua ad avere lo stesso atteggiamento: «Sto bene, vorrei andare a fare una passeggiata» (Di martedì 7 luglio 2020) Bolsonaro, che non ha mai dimostrato il giusto atteggiamento nei riguardi della pandemia, continua a minimizzare. «Sto bene, mi sento bene. vorrei andare a fare una passeggiata, ma non posso, violerei le raccomandazioni mediche», ha dichiarato durante un’intervista in televisione. Lo stato di salute è migliorato rispetto a domenica, dunque, però Bolsonaro continua ad avere l’atteggiamento di chi sembra non prendere sul serio le cose. LEGGI ANCHE >>> La diretta con i giornalisti per annunciare la positività che Bolsonaro avrebbe potuto evitare «vorrei fare una passeggiata» La cena e l’evento senza alcuna protezione il giorno prima di scoprire la positività, andare in giro facendo bagni di folla senza portare la mascherina, parlare del fatto che essere un atleta lo avrebbe salvato dal coronavirus: ... Leggi su giornalettismo

