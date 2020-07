Benevento, si pesca dalla Serie A: chieste informazioni per Torregrossa (Di martedì 7 luglio 2020) Il Benevento prova a pescare dalla Serie A in vista della prossima stagione. La squadra campana neo-promossa in massima Serie intende costruire un team altamente competitivo per raggiungere agevolmente la salvezza.OBIETTIVO SALVEZZA, E NON SOLOcaption id="attachment 984145" align="alignnone" width="499" Benevento Maggio (Instagram Maggio)/captionIl Benevento non vuole essere una semplice comparsa nella prossima stagione in Serie A. La squadra campana ha intenzione di assemblare una rosa con giocatori di qualità ed esperienza, che siano in grado di dare al club un apporto fondamentale per i momenti complicati della stagione. Si è alla ricerca dunque di giocatori che abbiano già un trascorso nelle massime Serie europee, possibilmente anche in Italia, in modo da poter investire sull'usato sicuro. L'obiettivo è quello di raggiungere la ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Benevento pesca Benevento, si pesca dalla Serie A: chieste informazioni per Torregrossa ItaSportPress Serie B, 32ª giornata: le partite e i risultati

Nello scontro al vertice i calabresi dominano il Benevento già promosso. In coda successi chiave di Trapani e Ascoli su Livorno e Cosenza Il Crotone ribadisce con forza il ruolo di seconda forza del c ...

RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: il Crotone travolge la capolista, Pordenone e Frosinone ok. Crolla la Juve Stabia

