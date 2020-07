Xbox Series X: annunciata ufficialmente la data dell'evento (Di lunedì 6 luglio 2020) Microsoft ha annunciato a maggio che avrebbe rivelato i primi dettagli su Xbox Series X a luglio. Recenti rapporti avevano ipotizzato che l'evento sarebbe arrivato verso la fine del mese, che Microsoft ha ora confermato ufficialmente. Xbox Games Showcase si terrà infatti il 23 luglio alle 18:00 orario italiano.Si prevede che questa vetrina presenterà varie grandi rivelazioni da parte di più sviluppatori. Sebbene ci sarà un focus sui titoli first-party, anche gli editori third-party dovrebbero presentare i propri giochi. Per quanto riguarda il primo, il gameplay di Halo Infinite debutterà allo show, mentre i recenti rapporti hanno suggerito che anche il gioco di debutto di The Initiative sarà presente all'evento ed è anche probabile che sentiremo parlare di Fable 4 sviluppato da Playground Games.Ovviamente per adesso si tratta solo di ... Leggi su eurogamer

