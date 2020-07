Torna l’incubo della peste bubbonica in Mongolia e scatta la quarantena. Le precauzioni di Pechino (Di lunedì 6 luglio 2020) Allarme peste bubbonica in Mongolia. Torna l’incubo della peste nera. E scatta la quarantena. Le autorità cinesi hanno intensificato le precauzioni dopo che una città nella regione autonoma della Mongolia interna ha confermato un caso di peste bubbonica. Secondo le autorità, il paziente di Bayannur, un pastore, è in quarantena e in condizioni stabili. I funzionari hanno detto che stanno indagando su un secondo caso sospetto, come ricorda il Global Times cinese. peste bubbonica in Mongolia, intensificate le precauzioni Il primo caso è stato segnalato in un ospedale di Urad Middle Banner, nella città di Bayannur. Non è ancora chiaro come o perché il paziente sia sia infettato. Il secondo caso sospetto riguarda un quindicenne. Che apparentemente era venuto in contatto con una marmotta cacciata da un cane. La ... Leggi su secoloditalia

EmiliaMeteo : Meteo EMILIA ROMAGNA: CALDO STOP! Termometri giù di 10°C, ma torna l’incubo GRANDINE e TEMPORALI - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Vento forte e pioggia, a #Taranto torna l'incubo polvere dal siderurgico - diegomorett1 : RT @il_piccolo: In Slovenia torna l’incubo Covid-19. E adesso si rischia un altro lockdown - infoitcultura : In Slovenia torna l’incubo Covid-19. E adesso si rischia un altro lockdown - abollis : RT @il_piccolo: In Slovenia torna l’incubo Covid-19. E adesso si rischia un altro lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Torna l’incubo Inter-Brescia: 3 punti per sperare BetStars News – Italia