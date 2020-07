Taylor Mega, sempre una garanzia. Giù una spallina, poi l’altra. E tutto fuori (Di lunedì 6 luglio 2020) Taylor Mega? Male o bene non fa nulla, l’importante è che se ne parli. Il suo vero nome è Elisa Todesco ed è riuscita a crearsi uno spazio nello showbiz completamente sola e oggi, come lei stessa afferma, si ritiene a capo di una vera e propria industria virtuale. Essere un personaggio di questo tipo, per quanto non possa sembrare, richiede un certo coraggio e una forte sicurezza personale, in quanto gli haters e i paparazzi sono sempre pronti a stanare personaggi simili con l’intento di rispedirli nel dimenticatoio. “Sono una persona pignola, devo essere perfetta in ogni situazione. La bellezza è uno strumento che ti aiuta molto ma poi per andare avanti serve carattere, disciplina e temperamento. La bellezza? Mi ha aiutato ma il resto è solo testa. Nessuno mi ha mai aiutata. Poche persone sono disinteressate. Ti aiutano ma ... Leggi su tuttivip

Un po' pantera e un po' dolce angioletto, stiamo parlando della stupenda Erica Piamonte. Nonostante il lockdown la bella influencer non si è mai fermata davvero, ma ha continuato il suo lavoro di cons ...

E' all'insegna della bellezza il primo ospite della stagione by night estiva nel Fermano. Questa sera la discoteca Le Gall avrà infatti la sensuale Taylor Mega come attrazione del secondo appuntamento ...

