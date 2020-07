Stefano Celi è il primo vignaiolo presidente del Cervim (Di lunedì 6 luglio 2020) Stefano Celi, 49 anni, valdostano, proprietario dell’azienda vitivinicola La Source, primo vignaiolo eletto presidente del Cervim. Celi è stato nominato dalla giunta regionale della Valle d’Aosta alla guida del Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la viticoltura montana, con sede ad Aosta. Succede a Roberto Gaudio, che ha svolto il ruolo di presidente dal gennaio 2011. Il numero uno uscente, assieme a Ivo Joly de La Kiuva di Arnad (AO) è stato eletto consigliere. Jean-Claude Favre è invece il nuovo revisore dei conti. “Sarà una presidenza nel segno della continuità del grande lavoro fatto – commenta il neo presidente Stefano Celi – come indicano le nomine dell’ex presidente Gaudio, che non poteva essere rieletto per limiti di mandato, e di Joly, che già ha fatto parte in passato del Cda del ... Leggi su winemag

Uno specchio d’acqua cristallina si cela nella Cala di Gesso dell’Argentario nella Maremma toscana. Ma come si raggiunge e quali sono i percorsi per arrivare fino a questo luogo paradisiaco? La Cala d ...

Stefano Rodotà e l’etica del moralismo

Sono già passati tre anni da quando Stefano Rodotà ci ha lasciati. Un’assenza che si percepisce quotidianamente e che – natura degli anniversari vuole – si fa sentire con ancor più insistenza proprio ...

