Silvia Romano: «Per me il velo è simbolo di libertà», la prima intervista dopo il sequestro (Di lunedì 6 luglio 2020) «Ero disperata perché, nonostante alcune distrazioni come studiare l’arabo, vivevo nella paura dell’incertezza del mio destino», così Silvia Romano, la giovane volontaria rapita in Kenya e liberata dopo un anno e mezzo di prigionia lo scorso maggio, ha parlato per la prima volta in un’intervista della sua conversione all’Islam al giornale online ‘La Luce’, di cui è direttore Davide Piccardo, esponente della comunità islamica di Milano. «Ma più il tempo passava e più sentivo nel cuore che solo Lui poteva aiutarmi e mi stava mostrando come. La fede ha diversi gradi e la mia si è sviluppata con il tempo. Sicuramente dopo aver accettato la fede islamica guardavo al mio destino con serenità nell’anima», ha proseguito la 25enne lombarda. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

