Roma, Smalling si ferma: domani gli esami strumentali (Di lunedì 6 luglio 2020) Ripresa degli allenamenti per la Roma di Paulo Fonseca in vista della sfida con il Parma, in programma mercoledì alle ore 21:45. Giallorossi che all’indomani della terza sconfitta consecutiva, stavolta contro il Napoli al San Paolo, hanno effettuato lavoro di scarico per coloro che sono scesi in campo nella serata di ieri, mentre gli altri hanno svolto una seduta completa. Unica nota positiva è il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo che, dopo 175 giorni dalla rottura del crociato, ieri sera è subentrato a Kluivert giocando venti minuti. Per Chris Smalling un risentimento all’adduttore che alla mezz’ora della gara contro i partenopei lo ha costretto a lasciare il campo. Il difensore inglese domani si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Perciò, è probabile che contro il ... Leggi su sportface

