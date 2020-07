Roma, “pratiche sveltite per i finanziamenti pubblici, poi distratti”: così l’alto dirigente del Mise faceva “il topo intorno al formaggio” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Come topi intorno al formaggio”. Il gip Valerio Savio utilizza questa metafora per descrivere l’associazione corruttiva che, secondo la procura di Roma, vedeva “al vertice” Alessandro Caroselli, alto dirigente del ministero Sviluppo Economico, una delle due persone arrestate nel corso di un’operazione seguita nella Capitale dai carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci. In totale, sono 28 gli arresti a vario titolo – in due distinte ordinanze di custodia cautelare – per reati fra cui associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, traffico d’influenze in concorso con l’aggravante della qualifica di pubblico ufficiale e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso. L’organizzazione puntava a prendere delle percentuali come “compenso” per far vincere bandi del ... Leggi su ilfattoquotidiano

