“Rocco Casalino mi fa paura”. Mauro Coruzzi, l’attacco pesante: “Ma Conte non se ne accorge?” (Di lunedì 6 luglio 2020) Pesanti accuse di Mauro Coruzzi sono state lanciate in queste ultime ore all’indirizzo di Rocco Casalino. Innanzitutto, soffermandosi sui diritti in favore delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ha puntato il dito contro i cosiddetti falsi buonisti: “La sinistra ancora rivendica di essere l’unica depositaria dei diritti degli Lgbt e di saperli trasformare in legge a tutela, ma non è affatto vero. La signora Paola Concia nel 2011 andò a sposarsi con la sua partner in Germania”. E poi: “Mentre doveva aspettare e combattere perché la legge fosse attuativa nel suo Paese. E non ho traccia di una proposta di legge fatta da Luxuria, ricordo solo che andava in bagno dove c’era la Gardini”. Le sue stoccate colpiscono anche i partiti di destra: “Anche su quel fronte c’è altrettanta indifferenza ai ... Leggi su caffeinamagazine

