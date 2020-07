Robin Soderling: "Sconfissi Nadal e Ferrer, poi l'abisso della depressione. Più volte cercai su Google come uccidermi" (Di lunedì 6 luglio 2020) “Sono caduto in un abisso. cercai su Google come uccidermi”: la confessione dell’ex tennista”. Così si è confessato Robin Soderling, ex tennista e allenatore svedese, che ha rivelato la sua durissima lotta contro la depressione.Quello di Robin Soderling è un nome molto noto per gli appassionati della terra battuta: finalista Slam, è stato numero 4 del mondo e soprattutto è stato il primo giocatore a battere Rafa Nadal al Roland Garros, in un incontro degli ottavi di finale del 2009.Una carriera che ha ricevuto una battuta d’arresto proprio a causa della depressione, di cui lo sportivo ha parlato alla stazione radio pubblica di Svezia: “Nel luglio 2011 dopo aver battuto Ferrer e vinto la finale di Bastad sono tornato a Montecarlo e sono caduto in un abisso nero senza fondo. Avevo un’ansia costante che mi ... Leggi su huffingtonpost

