Riforma pensioni 2021 dopo quota 100: pensione di garanzia e quota 41 per tutti (Di lunedì 6 luglio 2020) Attesissima la Riforma previdenziale 2021 che dovrà introdurre nuove modalità per accedere alla pensione anticipata per chi non riesce a soddisfare i requisiti richiesta dalla misura anticipata prevista dalla Riforma Fornero (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). La pensione quota 100, infatti, alla fine del 2021 andrà in scadenza e si dovrà provvedere ad evitare lo “scalone” che potrebbe creare. Riforma pensioni 2021 e garanzia giovani Quello che sembra quasi certo è ce la Riforma previdenziale del prossimo anno dovrà per forza di cose prevedere una nuova flessibilità in uscita. Sono stati chiesti, tra le altre cose, anche dei meccanismi premiali che riescano a far pensionare prima anche le donne che molto spesso sospendono o interrompono la carriera per occuparsi della ... Leggi su notizieora

