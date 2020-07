Nuovo modello di gestione al Giglio di Cefalù con la “Lean organization” (Di lunedì 6 luglio 2020) CEFALU’ (PALERMO) (ITALPRESS) – La Fondazione Giglio di Cefalù si candida ad essere la prima struttura ospedaliera in Sicilia che applica il modello della “Lean organization” in sanità. Lo ha anticipato il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, presentando il neo responsabile del “lean team”, Fabrizio Russo, economista aziendale con esperienza in altre strutture sanitarie siciliane e all’Università Campus Bio-Medico.“Andremo ad applicare alcune metodologie gestionali – ha detto il presidente Albano – per migliorare l’organizzazione e accrescere la nostra efficienza in favore del paziente. Il lean team dovrà individuare quei percorsi di presa in carico sia del paziente ambulatoriale che del ricoverato sin dall’arrivo in ospedale alle dimissioni. Sarà un percorso lungo ... Leggi su ildenaro

