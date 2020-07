“Non voglio disturbare”: le ultime parole di Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Funerali in forma privata per “non disturbare”: è questa l’ultima volontà di un gigante della nostra musica e del nostro cinema come Ennio Morricone. Il Maestro ha scritto infatti, prima di morire, il suo necrologio e lo ha consegnato al legale che lo ha letto questa mattina ai cronisti. Un testo che è una summa di sobrietà, una vera e propria testimonianza dello spessore del Maestro. Si apre con un semplice: «Io, Ennio Morricone, sono morto» per poi precisare «lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicini e anche a quelli un po’ lontani, che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto fraterni in questi ultimi anni della mia vita. C’è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti ... Leggi su giornalettismo

