Milkshake alla fragola | una merenda fresca e ghiotta! La ricetta

Il Milkshake alla fragola è un dessert fresco e gustoso da assaporare nelle giornate calde estive. Con pochi e semplici ingredienti, il Milkshake è ottimo per tutti i palati ed può essere un'ottima idea di sostituzione dei pasti oppure può essere una fresca merenda. Una bevanda rinfrescante e delicata, preparata con latte freddo, gelato, fragole fresche, zucchero e ghiaccio. Tutti gli ingredienti vengono frullati insieme per ottenere una bibita cremosa e dissetante, ideale da gustare in un pomeriggio estivo in compagnia di amici o parenti. La sua ricetta è molto semplice da realizzare ed è possibile creare ...

NEW YORK - Un milkshake contaminato, forse con del disinfettante o della candeggina. Tre poliziotti della città di New York sono finiti all'ospedale dopo aver bevuto un frappé di Shake Shack con aggiu ...

