Milan-Juve, Pioli: ‘Questa la mia squadra’. Sarri, ‘Attenzione, facile sbagliare’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Serie A, la conferenza stampa di Pioli e Sarri alla vigilia di Milan-Juve. Il tecnico dei rossoneri: “Ibrahimovic il più forte che ho allenato”. Alla vigilia del big match della prossima giornata di campionato, Milan-Juve, Pioli e Sarri hanno parlato in conferenza stampa. Il tecnico dei rossoneri si è detto soddisfatto per l’andamento della stagione dopo la ripresa del campionato, mentre il tecnico dei bianconeri predica prudenza in vista di una sfida ricca di insidie. Milan-Juve, la conferenza stampa di Pioli “Dobbiamo eccellere in tutto se vogliamo fare bene contro una squadra come la Juve. Credo che gli stimoli in questo momento ci porteranno a superare tutte le difficoltà e a dare il massimo. Le motivazioni ci faranno superare la stanchezza”, ha dichiarato Pioli presentando la sfida contro la Juventus. Il tecnico del ... Leggi su newsmondo

