Migranti a spasso per Lampedusa trasgrediscono la quarantena (Di lunedì 6 luglio 2020) I protagonisti sono due giovani nordafricani ripresi dal cellulare di un cittadino dell’Isola. Maurizio Zoppi I Migranti come dei turisti hanno ben pensato di fare un salto anche al market del centro dell’isola, per fare la spesa. I due nordafricani dovevano essere all'interno dell'hotspot di Lampedusa in quarantena. Titubante il sindaco dell'isola Totò Martello che ha denunciato la vicenda al ministero dell'Interno e alla Prefettura. accoglienza Migranti business Migranti centro accoglienza  Luoghi: Lampedusa Leggi su ilgiornale

