Loredana Bertè ricorda Ennio Morricone e sbaglia: terribile gaffe, è bufera (Di lunedì 6 luglio 2020) Loredana Bertè è letteralmente caduta su una buccia di banana. Come tanti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, anche la cantante calabrese ha voluto ricordare Ennio Morricone, il grande compositore – noto per le numerose colonne sonore cinematografiche – scomparso a 92 anni il 6 luglio 2020. Peccato però che Lory abbia voluto omaggiare … L'articolo Loredana Bertè ricorda Ennio Morricone e sbaglia: terribile gaffe, è bufera proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Loredana Bertè gaffe incredibile: l’omaggio alla memoria di Ennio Morricone è un disastro. Cosa è successo -… - NicholasD_Altea : @ferrazza Peccato che Loredana Bertè non abbia letto per tempo il tweet. (Non è mio lo screenshot ma è vero e l’ha… - scorpiorising83 : RT @gniola: Intanto nell’account (verificato) di Loredana Bertè - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Loredana Bertè - Maledetto Luna-Park - s_tamburini : Il premio Minchiata dell'anno va incontrovertibilmente a Loredana Bertè. La colonna sonora del Padrino è di Nino Ro… -