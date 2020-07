Lecce-Lazio in tv, Sky o Dazn: canale, orario e diretta streaming (Di lunedì 6 luglio 2020) Lecce-Lazio va in scena martedì 7 luglio alle ore 19.30: questo l’orario del match che apre la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020 e che vede la terzultima in classifica a caccia di punti contro i biancocelesti che invece non possono prescindere dai tre punti se vogliono ancora provare a lottare per lo scudetto. Per quanto riguarda il canale, la partita sarà visibile in tv su Sky Sport Serie A e in diretta streaming su Sky Go. Leggi su sportface

