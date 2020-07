Indovinate di che partito sono i consiglieri che non hanno votato per la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki? (Di lunedì 6 luglio 2020) Da oggi, Patrick Zaki è un cittadino onorario di Bologna. La città, amministrata dal sindaco del Pd Virginio Merola, ha preso questa decisione con un voto in consiglio comunale. Un voto che sarebbe stato giusto attribuire all’unanimità, perché il ricercatore dell’università di Bologna che attualmente si trova detenuto ingiustamente in Egitto – il suo Paese di origine – è l’ennesima vittima del pregiudizio politico del regime di al-Sisi. LEGGI ANCHE > Patrick Zaki scrive una lettera alla sua famiglia dal carcere Patrick Zaki cittadino di Bologna, Lega e FdI non votano E invece, non c’è stata l’unanimità. Alcuni partiti hanno deciso di non prendere parte al voto. Quattro consiglieri di minoranza, rappresentanti di Lega e di Fratelli d’Italia, infatti, non hanno messo la loro firma in ... Leggi su giornalettismo

ilpost : C’è un network televisivo statunitense che sostiene #Trump molto più di Fox News, e che trasmette continuamente not… - giornalettismo : #PatrickZaki da oggi è cittadino di #Bologna. Ma alcuni consiglieri non hanno votato per questa decisione. Indovi… - meijvn : mio fratello se n'è uscito con 'hxh noioso' e yall gli ho fatto vedere tutte le battaglie iconiche e non ha cambiat… - Francynobs : Qualche tempo fa avevo postato il backstage di questo lavoro che, di fatto, è stato il primo portato a termine in q… - nhanguyen789 : RT @AlekosPrete: Patrick Zaky sarà cittadino onorario di Bologna. Il consiglio comunale (@Twiperbole) ha approvato l'ordine del giorno che… -

Ultime Notizie dalla rete : Indovinate che Indovinate un po' chi cerca casa sul lago di Como - Foto, Photogallery CiaoComo.it I quotidiani promuovono Gattuso: "Indovina i cambi e ha dato un'anima al Napoli"

Altro capolavoro tattico di Gennaro Gattuso, la vittoria con la Roma porta la sua firma, tante mosse indovinate e la sensazione che il Napoli lo segua senza sosta. Voti alti in pagella per l'allenator ...

Intelligenza Artificiale/ Usa non formano matematici, Cina sarà padrona del mondo?

La sfida fra superpotenze mondiali, precisamente fra Cina e Stati Uniti, potrebbe essere vinta dalla matematica e in questo campo Pechino pare abbia un enorme vantaggio sulla concorrenza. L’argomento ...

Altro capolavoro tattico di Gennaro Gattuso, la vittoria con la Roma porta la sua firma, tante mosse indovinate e la sensazione che il Napoli lo segua senza sosta. Voti alti in pagella per l'allenator ...La sfida fra superpotenze mondiali, precisamente fra Cina e Stati Uniti, potrebbe essere vinta dalla matematica e in questo campo Pechino pare abbia un enorme vantaggio sulla concorrenza. L’argomento ...