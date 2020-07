Il messaggio di Morgan per Ennio Morricone: “La sua lezione deve servire all’Italia di oggi” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il messaggio di Morgan per Ennio Morricone arriva sui social pochi minuti dopo la notizia della scomparsa del Maestro, oggi, 6 luglio 2020. Morgan ne parla come "il più grande musicista italiano nel mondo della nostra epoca" per via della grande produzione musicale di Morricone e della sua intensa attività nella composizione delle colonne sonore per il cinema. Poi si chiede: "Perché è riuscito a sfondare?" e trova anche la risposta perfetta al suo interrogativo: Morricone ha trovato l'equilibrio perfetto tra la musica classica e il pop. Il Maestro non ha mai dovuto scegliere,. non ha mai trascurato l'una per l'altra, non ha mai preferito esplicitamente, nelle sue musiche, un genere piuttosto che l'altro. Questo è stato il segreto del suo successo e della sua notorietà sul piano internazionale. "Nella musica di Morricone ... Leggi su optimagazine

Notiziedi_it : Il messaggio di Morgan per Ennio Morricone: “La sua lezione deve servire all’Italia di oggi” - depi_depi74 : @paromatta @caporix @CheshireCat_82 @simorugg @_Nad_ia @RobertoHusky49 @Death35902652 @Fa_fanculo @marcocf69… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio Morgan Il messaggio di Morgan per Ennio Morricone: “La sua lezione deve servire all’Italia di oggi” OptiMagazine Il messaggio di Morgan per Ennio Morricone: “La sua lezione deve servire all’Italia di oggi”

Il messaggio di Morgan per Ennio Morricone arriva sui social pochi minuti dopo la notizia della scomparsa del Maestro, oggi, 6 luglio 2020. Morgan ne parla come “il più grande musicista italiano nel m ...

The Boys 3: Jeffrey Dean Morgan reciterà nella serie Amazon?

Jeffrey Dean Morgan potrebbe recitare in The Boys 3, dopo aver chiesto allo showrunner Eric Kripke di avere un ruolo nella serie di Amazon. The Boys 3 potrebbe avere nel proprio cast Jeffrey Dean Morg ...

Il messaggio di Morgan per Ennio Morricone arriva sui social pochi minuti dopo la notizia della scomparsa del Maestro, oggi, 6 luglio 2020. Morgan ne parla come “il più grande musicista italiano nel m ...Jeffrey Dean Morgan potrebbe recitare in The Boys 3, dopo aver chiesto allo showrunner Eric Kripke di avere un ruolo nella serie di Amazon. The Boys 3 potrebbe avere nel proprio cast Jeffrey Dean Morg ...