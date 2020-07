I videogiochi fanno politica? (Di lunedì 6 luglio 2020) Al momento, sembrano solo gesti dovuti. Questioni di pubbliche relazioni. Sostegno freddo. Il mondo dei videogame, che da anni si dichiara “neutro” dal punto di vista politico, ha preferito non esporsi di fronte alle campagne di protesta americane. Solo una piccola azienda, Itch.io ha deciso di organizzare un crowdfunding e ha messo in rete, con offerta minima, una raccolta di 1.700 videogiochi. Dovevano raccogliere 100mila dollari, sono arrivati a cinque milioni. E continuano a crescere. Tutti soldi che saranno destinati al NAACP Legal Defense and Educational Fund e al Community Bail Fund, due enti impegnati a contrastare il razzismo in America. L’iniziativa è isolata, limitata a una piccola realtà con pochi dipendenti. Il settore si è limitato a condannare il razzismo con messaggi sui social network o a inserire nei mondi virtuali dove si muovono ... Leggi su linkiesta

