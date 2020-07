Flick: “Alaba? Lui è eccezionale, il club lo apprezza. Alcantara? Farò di tutto per trattenerlo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo la vittoria sul Bayern Leverkusen che ha permesso al Bayern Monaco di vincere la DFB Pokal, il tecnico dei bavaresi Hansi Flick ha parlato nel post-gara sul futuro di due bavaresi dati in partenza. Queste le dichiarazioni del tecnico dopo la vittoria della Coppa di Germania. “David Alaba è diventato un giocatore eccezionale nella sua posizione, l’intero club sa che tipo di giocatore sia e lo apprezza tantissimo. Alcantara? Io sono un ottimista di natura, mi tengo sempre qualche speranza. Vorrei mantenere la squadra così com’è. Per quanto riguarda Thiago è normale che dopo aver giocato col Barcellona in Liga e col Bayern in Bundesliga, ci sia voglia da parte sua di andare a scoprire nuove realtà. Farò del mio meglio per trattenerlo qui e spero che la società sia in grado di mantenere entrambi questi giocatori. ... Leggi su alfredopedulla

