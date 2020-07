Dall’Inghilterra: derby di Manchester per Skriniar e Koulibaly (Di lunedì 6 luglio 2020) derby tra Manchester United e Manchester City in ottica calciomercato. Secondo quanto riporta il tabloid “The Indipendent”, i due club inglesi avrebbero messo gli occhi sugli stessi giocatori per il reparto difensivo: Skriniar dell’Inter e Koulibaly del Napoli. Entrambi i giocatori hanno delle valutazioni importanti e forse sarà complicato portarli in Premier League, ma di certo non impossibile. Leggi su sportface

MondoNapoli : Dall'Inghilterra - Koulibaly, la Premier chiama a gran voce: pronto un derby per il difensore -… - news24_napoli : Dall’Inghilterra – Koulibaly, Premier League in prima fila: sarà derby… - marcosalemi67 : RT @JCTweet_: Il boxing day prende il nome dall'usanza, nata nell'Inghilterra del '800, che i nobili avevano di regalare avanzi di cibo all… - FerraroGiuliano : RT @JCTweet_: Il boxing day prende il nome dall'usanza, nata nell'Inghilterra del '800, che i nobili avevano di regalare avanzi di cibo all… - JCTweet_ : Il boxing day prende il nome dall'usanza, nata nell'Inghilterra del '800, che i nobili avevano di regalare avanzi d… -

