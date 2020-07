Dadone: per i concorsi prove su pc, basta carta e penna (Di lunedì 6 luglio 2020) Addio a carta e penna nei concorsi della Pubblica amministrazione. Le prove saranno "completamente svolte sul pc. Io non voglio più vedere delle prove concorsuali che si svolgano con carta e penna". Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, aprendo i lavori del Forum P.A. la manifestazione dedicata ai temi dell`innovazione e della trasformazione digitale come risposta alla crisi, organizzata da FPA, società del Gruppo Digital360, che si apre oggi fino all`11 luglio in un`edizione totalmente online. Intanto, la ricerca sul lavoro pubblico presentata in apertura della manifestaione, registra che ad oggi, il personale stabile della Pubblica Amministrazione che ha compiuto 62 anni è pari a oltre 540mila persone, il 16,9% del totale, e sono 198mila i dipendenti che hanno maturato oltre 38 anni di anzianità. Sono 3,2 milioni i ... Leggi su ilfogliettone

