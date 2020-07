Coronavirus, Sileri: “Avremmo dovuto dare un po’ meno retta all’OMS. Il vaccino? Non credo che sarà obbligatorio” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Oggi tracciamo meglio i contagi, gestiamo i focolai, abbiamo finalmente i tamponi e possiamo spedire unità mobili anche nelle zone più periferiche. Conosciamo meglio la malattia e abbiamo qualche arma terapeutica in più“: lo ha dichiarato, in un’intervista a “La Verità”, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. “Perché dovremmo riavere 1.000 morti al giorno, se rispettiamo le regole? Basta osservare le tre T- più una R. Tracciamento, tamponi, trattamento. E responsabilità: se ho dei sintomi, non vado in giro. Chiamo il mio medico o la mia Asl, che ormai è in grado di sottopormi subito al tampone. Così non resterò confinato per giorni in attesa di una diagnosi“. “credo che avremmo dovuto dare un po’ meno retta all’Oms. Oggi l’Oms ci dice che ... Leggi su meteoweb.eu

