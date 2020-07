Commisso sul furto a Ribery: “Faremo il possibile per far tornare a Franck la tranquillità necessaria” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha voluto manifestare la sua vicinanza a Franck Ribery dopo il furto che ha subito nella sua villa di Firenze. E dopo le parole durissime dell’attaccante su Twitter. In un comunicato pubblicato sul sito della Fiorentina, Commisso scrive: “Sono molto dispiaciuto e colpito da quanto è successo questa notte a Franck Ribèry. Tutti noi siamo molto vicino a Franck e alla sua bellissima famiglia. Sono situazioni che oltre ai danni economici, rappresentano veri e propri traumi per chi li subisce, in quanto ti vengono a mancare beni personali e affettivi che nulla potrà sostituire ma soprattutto ti viene a mancare la serenità che ognuno di noi deve avere quando lascia a casa la propria famiglia, la moglie, i bambini. Faremo il possibile per fare tornare a Franck la tranquillità necessaria e ... Leggi su ilnapolista

