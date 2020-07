Carabinieri a casa di Bruno Peres: sequestrato l'attico dell'esterno della Roma (Di lunedì 6 luglio 2020) Disavventura per Bruno Peres. L'esterno brasiliano della Roma è stato svegliato la notte scorsa, alle quattro del mattino, dai Carabinieri che hanno sequestrato il suo attico e posto i sigilli all'edificio, situato nella zona residenziale del Torrino. Il motivo riguarda l'operazione che ha portato all'arresto di 28 persone per associazione a delinquere, finalizzata alla truffa aggravata, per l'ottenimento di erogazioni pubbliche in concorso ed emissione di fatture. Bruno Peres è totalmente... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri casa Firenze, furto in casa di Ribery. Intervengono i Carabinieri Adnkronos Ribery torna da Parma e trova la casa svaligiata

Furto a casa del giocatore viola Franck Ribery, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). Da quanto appreso a scoprirlo sarebbe stato lo stesso asso francese al suo rientro la notte scorsa, dopo la tras ...

Bologna, tenta di strangolare la moglie: la figlia 16enne chiama i carabinieri

Un 45enne originario della provincia di Mantova è stato arrestato dopo aver tentato di strangolare la moglie a Casalecchio di Reno (Bologna). Decisivo è stato l'intervento della figlia 16enne, che ha ...

