Capcom dice addio a Ryosuke Yoshida: il designer lascia la società per lavorare all'estero su giochi next-gen (Di lunedì 6 luglio 2020) Ryosuke Yoshida, designer che ha lavorato a molti giochi Capcom tra cui Devil May Cry 5 e Monster Hunter, ha ufficialmente annunciato di aver lasciato la società per proseguire lo sviluppo di giochi next-gen all'estero. Yoshida ha fatto l'annuncio sulla sua pagina Twitter personale, dove ha condiviso i dettagli sui suoi piani futuri."A titolo personale, ho lasciato Capcom il 4 luglio", ha scritto Yoshida. "Sono stato molto felice di poter lavorare per 12 anni in Capcom. Da ora in poi, lascerò il Giappone e andrò all'estero a sviluppare giochi per la prossima generazione". Yoshida ha anche confermato che lavorerà in remoto dal Giappone fino a quando il Coronavirus non sarà più fuori controllo,e che continuerà a "fare del suo meglio" nelle future attività.Yoshida è stato un progettista di giochi per Capcom per 12 anni e ha ... Leggi su eurogamer

