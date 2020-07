Calcagno (AIC): “Disponibili all’anticipo delle partite di 30 minuti” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il presidente dell’assocalciatori Calcagno sul possibile anticipo delle partite Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) Umberto Calcagno, intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1 ha parlato della possibilità di anticipare l’orario attuale delle partite. “Ci stiamo ragionando insieme alla Lega ed alle televisioni. Mi auguro che si riesca a trovare un accordo con il presupposto che non ci sarà nessuna levata di scudi da parte nostra. I calciatori stanno dimostrando responsabilità, dobbiamo fare un pezzo di strada insieme in una situazione emergenziale, spero che anche le tv ci diano una mano per far lavorare meglio i giornalisti della carta stampata”. “Per esigenze televisive devono passare almeno due ore e un quarto tra una partita all’altra. Il pomeriggio avevamo chiesto che non si ... Leggi su intermagazine

