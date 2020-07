Btp Futura, parte l’emissione. Bel nome, poco rendimento e parecchio rischio (Di lunedì 6 luglio 2020) Tutto qui? È il commento spontaneo a fronte dei Btp Futura (codice Isin IT0005415283) sottoscrivibili da lunedì 6 luglio 2020, a vederne le caratteristiche recentemente rese note. Anticipazioni accattivanti, gran battage pubblicitario, eco plaudente della stampa ecc. ma poi una proposta decorosa, ma certo non entusiasmante. Personalmente io non sottoscriverò nessun Btp Futura. Per cominciare, purtroppo non è come avrebbe affermato il capo del debito pubblico italiano Davide Iacovoni o, più probabilmente, ha travisato il Sole 24 Ore. Grazie alle cedole crescenti, al salire dei tassi di mercato tali titoli scenderebbero meno di un normale Btp a cedole costanti; e coi tassi in discesa invece salirebbero di più. Troppo bello per essere vero! Basta un’infarinatura di matematica finanziaria per sapere che non è così. Per giunta i ... Leggi su ilfattoquotidiano

