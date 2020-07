Bologna, la storia di Juwara: dal barcone al gol all’Inter (Di lunedì 6 luglio 2020) Bologna, la storia di Juwara: dal barcone al gol all’Inter Da un barcone nel Mediterraneo al gol contro l’Inter in una partita di Serie A. Protagonista della favola è il giovane calciatore del Bologna Musa Juwara, attaccante gambiano classe 2001 che ieri, 5 luglio 2020, ha segnato la sua prima rete in serie A al Meazza – San Siro, non uno stadio qualsiasi. Ma qual è la sua storia? Il 10 giugno 2016, Juwara ha attraversato il tratto di mare che separa l’Africa dall’Europa da solo, senza i genitori biologici: il barcone su cui era a bordo venne assistito dalla nave di una Ong tedesca, la Fgs Frankfurt, e Juwara, insieme agli altri compagni di viaggio, sbarcò sulle coste di Messina. Il 15enne Juwara, come accade ai circa 25.000 minori non accompagnati che ogni estate arrivano nel nostro Paese, è stato quindi portato in un centro di ... Leggi su tpi

AlfonsoRaniero : #Juwara una favola emozionante. Bellissima. #Bologna #Mihajlovic #football - fflaccomio : RT @Radicali: ? Ieri Musa Juwara del Bologna ha segnato il suo primo gol in Serie A. 4 anni fa arrivò in Italia su un barcone come la #Ocea… - tuttitalenti : Musa #Juwara è l’uomo del momento in casa #Bologna, con la rete del pareggio siglata ieri in casa dell’#Inter. Il g… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: La storia di Musa Juwara, quattro anni fa sbarcava in Sicilia dopo aver attraversato il Mediterraneo su un barcone e oggi… - Radicali : ? Ieri Musa Juwara del Bologna ha segnato il suo primo gol in Serie A. 4 anni fa arrivò in Italia su un barcone com… -