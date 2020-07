Barcellona, bufera su Piqué dopo il gesto polemico contro il VAR (Di lunedì 6 luglio 2020) Polemiche su Gerard Piqué. Durante la partita vinta per 4-1 contro il Villarreal, il difensore spagnolo del Barcellona si è reso protagonista di un gesto che ha fatto molto discutere. Intorno al 70′, dopo che un’ottima azione collettiva aveva mandato in gol Messi, l’arbitro ha interrotto il gioco per consultarsi con il Var. Cosa che non è piaciuta al centrale blaugrana che ha mimato un gesto con le mani come se stesse comandando la sala Var. gesto che potrebbe essere riferito al Real Madrid, che precedentemente aveva vinto contro l’Atletico Bilbao, grazie ad un rigore. Leggi su sportface

