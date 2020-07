Auto punta i manifestanti a Seattle: travolta e uccisa ragazza di 24 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Summer Taylor, una ragazza di 24 anni, è morta a Seattle dopo essere stata investita da una Jaguar in una zona chiusa della strada Interstate 5. Quel pezzo di strada era chiuso perché era in corso una delle tante proteste scatenate dalla morte di George Floyd. L’Auto ha colpito pure un’altra persona, la trentaduenne Diaz Love di Portland, che si trova in condizioni critiche all’Harborview Medical Center. Il pilota si chiama Dawit Kelete, di 27 anni.La protesta è stata portata avanti da un piccolo gruppo di persone, fa sapere al New York Times Chase Van Cleave della polizia dello Stato di Washington. Dopo circa un’ora è arrivata la Jaguar di Kelete, che ha puntato i manifestanti a tutta velocità. L’uomo è accusato di incidente stradale aggravato. La polizia fa sapere che è risultato negativo ... Leggi su huffingtonpost

La Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye offre prestazioni da vera supercar racchiuse però in un corpo da muscle car. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica americana, la vettura da 72.295 do ...

