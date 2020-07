Alzheimer: l’antiasmatico salbutamolo nuova arma (Di lunedì 6 luglio 2020) Un antiasmatico come il salbutamolo per trattare l’Alzheimer: l’ìpotesi di trattamento è al vaglio dei ricercatori all’Università di Lancaster Un nuovo studio rivela che il salbutamolo, comune farmaco antiasmatico, può rivelarsi potenzialmente utile come trattamento per la malattia di Alzheimer (AD). Le prove a sostegno di questa tesi sono state pubblicate su “ACS Chemical Neuroscience”.… L'articolo Alzheimer: l’antiasmatico salbutamolo nuova arma Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Alzheimer l’antiasmatico