Acca Larentia, giornalisti aggrediti. Nardulli e Castellino condannati a cinque anni e mezzo (Di lunedì 6 luglio 2020) Verdetto pesante per Vincenzo Nardulli e Giuliano Castellino per i fatti di Acca Larentia del 7 gennaio 2019. Il tribunale di Roma ha condannato a 5 anni e mezzo di carcere l’esponente di Avanguardia nazionale e il leader romano di Forza Nuova. Acca Larentia, condannati Nardulli e Castellino Erano accusati di lesioni e rapina aggravata e minacce per l’aggressione al cronista dell’Espresso Federico Marconi e al fotografo Paolo Marchetti. I fatti risalgono alla commemorazione della strage di Acca Larenzia del 7 gennaio 2019 avvenuta al cimitero del Verano. Durante la cerimonia gli organizzatori avevano chiesto al reporter di non fare riprese. Gli agenti, dopo aver calmato gli animi, hanno quindi accompagnato l’uomo fino all’esterno del cimitero. Per evitare che la situazione potesse degenerare. In un primo tempo l’uomo ha dichiarato di non ... Leggi su secoloditalia

