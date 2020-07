A sopresa vittoria del centrodestra del premier uscente Plenkovic (Di lunedì 6 luglio 2020) La Croazia sorprende ancora. Nel voto di domenica scorsa per il rinnovo del Parlamento, il premier uscente Andrej Plenkovic ha ribaltato i pronostici della vigilia, incassando una vittoria netta: il suo partito, l’Unione Democratica Croata (Hdz), ha conquistato il 37% dei voti, aggiudicandosi 66 dei 151 seggi del Sabor. Una vittoria inaspettata per l’Hdz di Plenkovic che è riuscito a far meglio non solo rispetto ai sondaggi che lo vedevano dietro i socialdemocratici dell’Sdp, ma anche rispetto alle scorse elezioni, … Continua L'articolo A sopresa vittoria del centrodestra del premier uscente Plenkovic proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Il furto in casa subito mentre era impegnato nella trasferta di Parma con la sua Fiorentina, ha lasciato sotto shock Franck Ribery. L'attaccante francese che al rientro nella notte nella sua abitazion ...

