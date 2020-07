Torino: uccide la madre e si lancia dal nono piano (Di domenica 5 luglio 2020) Un donna ha ucciso la madre e poi si è lanciata dal nono piano della propria abitazione. È successo a Racconigi, in provincia di Torino: stando alla prima ricostruzione, la ragazza soffriva di problemi psichiatrici. La polizia, intervenuta sul posto con le volanti e la squadra mobile, sta indagando sull’accaduto, mentre i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambe le donne. La figlia, secondo le prime informazioni, avrebbe accoltellato a morte la madre, prima di lanciarsi di sotto facendo un volo di ben nove piani. Torino: fa un complimento a una ragazza e gli strappano l'orecchio a morsi Torino, lesioni permanenti al viso per un 32enne che aveva fatto un complimento a una ragazza di un’altra compagnia Torino: uccide la madre e si lancia dal nono piano ... Leggi su blogo

